Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi contagi: +289 positivi. Nessun decesso (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 agosto 2020 - In calo i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: in 24 ore se ne sono registrati 289 , ieri +316,, 38 sono debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico, a fronte di ... Leggi su ilgiorno

