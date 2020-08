Coronavirus in Europa, solo sei paesi stanno meglio dell’Italia: l’elenco (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus in Europa. Nonostante l’Europa stia registrando un sensibile aumento dei casi di Coronavirus, nelle ultime due settimane sei paesi hanno fatto segnalare un numero di nuove infezioni per 100mila abitanti inferiore a quello dell’Italia: si tratta Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria. Ecco la loro situazione. L’emergenza Coronavirus è tornata a spaventare l’Europa, che sembrava aver superato il peggio dopo l’allentamento dei lockdown imposti nei mesi scorsi. Non solo in Italia si sta registrando una nuova impennata di casi, ma numeri importanti, ed anche più preoccupanti, sono arrivati da Spagna, Germania e Francia, dove in meno di un mese i positivi sono quasi ... Leggi su limemagazine.eu

