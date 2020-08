Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media continentale (Di sabato 29 agosto 2020) Il tasso di positivi è in aumento da 38 giorni. Spagna in crisi con 205 casi ogni 100 mila abitanti. Francia oltre gli 80: il quadruplo dell'Italia, simile a Germania e Regno Unito Leggi su corriere

Da oltre un mese in Europa il virus circola di nuovo liberamente. Ma va a diverse velocità. L'Italia, il Regno Unito e la Germania, che ad agosto hanno ricominciato a superare i mille casi al giorno, ...

Qual è la situazione Coronavirus nel mondo? Mentre la Francia è alle prese con una nuova escalation dei contagi e il rischio di un nuovo lockdown, la Germania registra 1.479 nuovi casi confermati. Dal ...

