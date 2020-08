Coronavirus in Campania, prosegue l’impennata dei contagi: 188 nuovi casi (Di sabato 29 agosto 2020) Ancora tanti contagi in Campania. Nella giornata di oggi si registrano ben 188 casi, di cui 80 casi di rientro (51 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri). E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dall’Unità di Crisi regionale. Oltre ai contagi, si contano anche 13 guariti. Coronavirus in Campania, i contagi Questo il bollettino di … L'articolo Coronavirus in Campania, prosegue l’impennata dei contagi: 188 nuovi casi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,4% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'In condizioni attuali impossibile aprire scuole' - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,3% Regioni con il maggio… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,3% Regioni con… -