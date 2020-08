Coronavirus, in Calabria dichiarata “zona rossa” frazione di Messignadi (Di sabato 29 agosto 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso una nuova ordinanza con la quale ha dichiarato “zona rossa” la frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, dopo che è stata riscontrata la positività di 13 persone al Coronavirus.Il provvedimento, che scatta dalle ore 00,01 del 30 agosto, dispone il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

