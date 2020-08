Coronavirus, impennata di contagi a Latina e provincia: 18 i nuovi casi. Ecco dove sono stati registrati (Di sabato 29 agosto 2020) Continuano a salire i contagi di Coronavirus a Latina e provincia. Infatti nelle ultime 24 h sono stati registrati 18 nuovi casi così distribuiti: 4 a Latina, 3 ad Aprilia, 2 a Castelforte, 2 a Cori, 1 a Formia, 1 a Pontinia, 1 a Santi Cosma e Damiano e 4 a Terracina. Di questi 17 sono trattati a domicilio. Leggi anche:Coronavirus a Fiumicino: 13 le persone positive. Montino: ‘Evitare che i numeri aumentino e che si verifichino focolai’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

