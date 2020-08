Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Crisanti: «400mila tamponi al giorno o chiudiamo le scuole» (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)I dati di oggi, 29 agosto, ci dicono che il Coronavirus non accenna a scomparire: 1.444 casi in 24 ore in tutta Italia a fronte di 99.108 tamponi. «Non bastano, ne servono almeno il triplo: 300mila o 400mila al giorno se vogliamo riaprire le scuole e far ripartire tutte le attività. Solo così potremmo convivere col virus. Il segreto è quello di intercettare gli asintomatici per evitare l’aumento dei casi». A parlare a Open è il professor Andrea Crisanti, virologo e papà del “modello Veneto” che si dice molto preoccupato per la riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Cosa succederà a settembre «Molti ... Leggi su open.online

Sono 1444 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un decesso nel nostro Paese: attualmente i positivi sono 23.156. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 266.85 ...

Sono ancora i casi da rientro ad influenzare la curva dei contagi. Anche in Puglia tra i positivi scoperti ci sono persone tornate a casa dalle vacanze. La Puglia alza ancora il livello di guardia. Do ...

