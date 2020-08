Coronavirus, i dati: nelle ultime 24 ore altri 1444 nuovi casi su oltre 99mila tamponi (Di sabato 29 agosto 2020) LOMBARDIA – A fronte di 18.701 tamponi analizzati, sono 289 i positivi al Covid19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati della Regione, con un rapporto tra nuovi tamponi e nuovi casi pari all’1,54%. Dei 289 positivi, 38 sono debolmente positivi, nove a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono in tutto 98, e non si registrano morti. In terapia intensiva c’è un caso in più, che porta il totale a 18, negli altri reparti i ricoverati per Covid19 sono tredici in più, 185 in tutto. N\el milanese sono sempre alti i numeri dei nuovi contagi da Covid19. Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, qui i positivi sono 140, di ... Leggi su ilfattoquotidiano

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+84). A fronte di 19.721 tamponi effettuati sono 316 i nuovi positivi riscontr… - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964… - Open_gol : ?? «Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere l… - Open_gol : ?? Coronavirus, in Lombardia leggero calo nei positivi (+289) e nessuna vittima. Ma Milano preoccupa ancora I dati… - ilmamilio : Coronavirus, DATI REGIONE LAZIO 29 Agosto: 171 nuovi positivi (103 a Roma). Asl Rm 6: 16 casi… -