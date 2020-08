Coronavirus, i dati del 29 agosto: 1.444 nuovi casi, un morto (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – Il totale dei casi Covid in Italia è pari a 266.853, con un incremento di 1.444. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 99.108 per un totale di 8.509.618. Sono 23.156 le persone positive al Covid-19, secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, con un incremento di 121 casi da ieri. Leggi su dire

