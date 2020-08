Coronavirus, gli allarmi ignorati sui piani pandemici dell’Italia (Di sabato 29 agosto 2020) Una task force internazionale lavora da anni per prevedere e prevenire lo scoppio di una pandemia mondiale. Ma per il Covid-19 non ha fatto nulla. Con la diffusione dell’Ebola nel 2014 è stata costituita la Global Health Security Agenda (Ghsa) alla guida della quale è stata l’Italia fino al 2019. Senza però ottenere risultati. Coronavirus, gli allarmi ignorati: il ruolo della Ghsa Un’inchiesta condotta dal Fatto Quotidiano svelerebbe i protocolli anti-epidemia redatti anche grazie al lavoro di una coalizione sanitaria di 30 Paesi, lasciati nel cassetto nonostante l’emergenza fosse attesa da un momento all’altro. Per cinque anni dalla creazione della Ghsa l’avanzamento dei lavori dei diversi team dentro l’organizzazione è stato affidato al ministero della Salute ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli allarmi ignorati sui piani pandemici dell’Italia QuiFinanza Coronavirus, non rispettano la quarantena. Ritrovati dieci dei kosovari "scomparsi"

Siena, rientrati sei giorni fa in Italia ma senza risultare registrati sul portale dell'Azienda sanitaria locale, come previsto dalla normativa regionale in materia di Coronavirus per gli arrivi extra ...

Roma, negativi gli ultimi tamponi: via agli allenamenti

La Roma torna al lavoro a Trigoria per iniziare i lavori in vista della prossima stagione. Tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati. Dopo il raduno dello scorso 27 agosto, può partire ufficialment ...

