Coronavirus, Flavio Briatore dimesso: ora l’isolamento a casa Santanchè. Ai giornalisti: «Non avvicinatevi o vi attacco tutto» – Il video (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto) Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’imprenditore, proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare, ospite nella residenza di Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso Vercelli. In un primo momento Briatore era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo lombardo. Arrivando alla residenza di Santanchè, Briatore s’è rivolto ai giornalisti scherzando: «Non ... Leggi su open.online

