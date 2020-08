Coronavirus, Eliana Michelazzo dopo il ricovero in ospedale svela come sta (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo rompe il silenzio su Instagram per svelare ai fan le sue condizioni di salute dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus. Appena 24 ore dopo aver ricevuto i risultati del tampone, l’ex agente di Pamela Prati era stata trasportata d’urgenza in ospedale. Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato di essere stata dimessa dal Policlinico Gemelli dopo il grande spavento. “Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento) – ha raccontato -. Pensavo di star meglio ma questo virus cambia ogni giorno. State sereni, sto aspettando risposte”. Poco dopo la Michelazzo ha spiegato di essersi ... Leggi su dilei

