Coronavirus, caos al Celio di Roma: migranti positivi tentano fuga, morsi e botte a militari e sanitari per scappare (Di sabato 29 agosto 2020) Tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno all’ospedale militare del Celio a Roma perché positivi al Covid hanno scatenato il finimondo nella struttura per scappare. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i tre stranieri pretendevano di essere dimessi: al rifiuto dei sanitari hanno reagito con violenza, scatenando il terrore in ospedale per una buona mezz’ora. I tre hanno dato prima in escandescenze e poi hanno aggredito, anche a morsi, ufficiali e sanitari, dopo aver ribaltato scrivanie, mobili e letti e messo a soqquadro l’intero reparto. Mentre tentavano di fuggire dal reparto i tre si sono ritrovati davanti personale sanitario con le protezioni anti-contagio e sono riusciti a strappare la tuta ... Leggi su meteoweb.eu

andpellegrino : CORONAVIRUS E CAOS SCUOLA Lucia Azzolina:“Nessun rinvio” - salvatore_bua : Lampedusa, gli arrivi tra turisti e tamponi: «Troppi sbarchi, così rischiamo il caos» - - Bob6Rock : RT @Bob6Rock: #Sardegna #COVID?19 #coronavirus: per il caos e contagi che hanno creato per la reticenza o negligenza nel fornire dati dei p… - Bob6Rock : #Sardegna #COVID?19 #coronavirus: per il caos e contagi che hanno creato per la reticenza o negligenza nel fornire… - Luongo11 : #Coronavirus proprio il lockdown la #Chiusura sono il fallimento del #governoconte assolutamente non all'altezza ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos Coronavirus, caos rientri. Dal blocco della mobilità alla scuola, le regioni si dividono la Repubblica Mercato, ore decisive per Messi: Guardiola è arrivato a Barcellona

ROMA – Edin Dzeko è vicinissimo alla Juventus. Ore decisive per il passaggio del bosniaco in bianconero che sbloccherebbe anche l’approdo di Milik alla Roma e l’arrivo di Under e del promettente Ricca ...

Fase 3, Coldiretti: "Qualità della vita e sicurezza spingono +29% ricerche di case in campagna"

Una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, esplosa dopo il lockdown, ha fatto registrare, a livello nazionale, un aumento del 29% delle ricerche di case in campagna, nei borghi e nei picco ...

ROMA – Edin Dzeko è vicinissimo alla Juventus. Ore decisive per il passaggio del bosniaco in bianconero che sbloccherebbe anche l’approdo di Milik alla Roma e l’arrivo di Under e del promettente Ricca ...Una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, esplosa dopo il lockdown, ha fatto registrare, a livello nazionale, un aumento del 29% delle ricerche di case in campagna, nei borghi e nei picco ...