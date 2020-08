Coronavirus Calabria: Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina, è "zona rossa" (Di sabato 29 agosto 2020) Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina (in provincia di Reggio Calabria), è stato dichiarato "zona rossa". La governatrice Jole Santelli ha firmato l’ordinanza dopo che nell’area sono state trovate positive al Coronavirus 13 persone: si tratta di componenti di cinque nuclei familiari, entrati in contatto con una donna che, dopo giorni di febbre, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva. Tutti gli altri parenti sarebbero stati contagiati da lei e poi avrebbero avuto contatti anche con altre persone: per questo continuano le verifiche e i test (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

