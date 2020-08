Coronavirus, Briatore dimesso: la dedica al figlio Nathan Falco (Di sabato 29 agosto 2020) Flavio Briatore dimesso dal San Raffaele di Milano dove è risultato positivo al Coronavirus: la dedica al figlio Nathan Falco. Sono arrivate nella mattinata di oggi le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava da domenica sera per una presunta prostatite. Il patron del Billionaire è risultato anche positivo al … Leggi su viagginews

Il focolaio all'interno del Billionaire, il locale a Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore, è sotto la lente della procura di Tempio Pausania (Sardegna). All'interno del club infatti si sono ...La polizia ha sospeso la protesta in corso a Berlino contro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. “La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei man ...