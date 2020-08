Coronavirus, Bonaccini: "Regioni libere di decidere il ritorno in aula" (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente dell'Emilia-Romagna: bus privati per gli studenti. "Mascherine obbligatorie solo senza distanziamento. Evitiamo nuovi lockdown" Leggi su quotidiano

GiovanniRoi : Coronavirus, sulla scuola fallito l’incontro governo–Regioni. Bonaccini avverte: “Così rischiamo il caos”. Ma quest… - morry74 : Coronavirus, sulla scuola fallito l’incontro governo–Regioni. Bonaccini avverte: “Così rischiamo il c… - bizcommunityit : Coronavirus, sulla scuola fallito l’incontro #governo–Regioni. Bonaccini avverte: “Così rischiamo il caos” - someonetoldme : Coronavirus, sulla scuola fallito l’incontro governo–Regioni. Bonaccini avverte: “Così rischiamo il caos” - infoitinterno : Coronavirus, sulla scuola fallito l’incontro governo–Regioni. Bonaccini avverte: “Così rischiamo il caos” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bonaccini

Quotidiano.net

Bologna, 29 agosto 2020 - "Nella mia regione il 14 settembre si torna a scuola. Tutti. Gli ostacoli vanno rimossi e i problemi superati: tre mesi fa non ho fatto sconti al governo su questo, adesso no ...Più contagi con la riapertura delle scuole. Va messo in conto secondo il Comitato tecnico scientifico. Il ritorno tra i banchi potrebbe produrre "un lieve incremento dell'indice di trasmissione del co ...