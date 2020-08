Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (29 agosto 2020) (Di sabato 29 agosto 2020) Il tema più scottante del nostro paese è la ripresa della scuola in totale sicurezza. Nella giornata di ieri, gli insegnanti sono insorti poiché a rischio contagio e molti di essi hanno già diverse patologie. Il Cts ha brevemente discusso di questa problematica, complice il gran numero di esenzioni che potrebbero lasciare molte cattedre vuote. … L'articolo Leggi su dailynews24

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 agosto: 1.444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore - Corriere : In Italia 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 97 mila i tamponi effet... - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - bo40124 : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovo record dei tamponi, mentre scendono i nuovi contagi (1444). Cinque persone in più… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 29 agosto 2020: 1.444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore #COVID?19… -