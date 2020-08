Coronavirus, arrivano brutte notizie per Federico Fashion Style (Di sabato 29 agosto 2020) Letizia e Sophie, rispettivamente compagna e figlia di Federico Fashion Style, hanno il Coronavirus: la conferma dopo una vacanza in Sardegna. La compagna e la figlia di Federico Fashion Style sono risultate positive al Coronavirus. Dopo che l’hair stylist aveva contratto l’infezione e Letizia, la fidanzata, aveva affermato di non sentirsi molto bene, i tamponi hanno dato la conferma che anche lei e la piccola sono state contagiate dal virus. Fortunatamente quest’ultima pare essere asintomatica. Federico Fashion Style: compagna e figliaA rendere nota la notizia è stata la stessa Letizia sul proprio profilo Instagram, che ha raccontato di ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivano Crisi da Coronavirus, arrivano i contributi a fondo perduto: ecco quattro bandi della Regione IlGiunco.net Flavio Briatore in quarantena da Santanché con Tolstoj e un’infermiera: «Due settimane passano veloci»

Gel antibatterico in una mano, cellulare nell’altra, all’una meno un quarto di domenica, sotto una pioggia leggera, il sorvegliato speciale di questa coda d’estate è sceso dall’auto scura che l’ha por ...

Coronavirus, Briatore lascia il San Raffaele

Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica risultando positivo al coronavirus. L'imprenditore, a quanto si apprende, ha lasciato l'ospedale a bordo di ...

