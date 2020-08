Coronavirus, arriva il nuovo bollettino dell'Asl Napoli: 70 positivi in più in un giorno (Di sabato 29 agosto 2020) Sono 70 i nuovi positivi nella città di Napoli. Solo ieri era stato pubblicato il bollettino del Comune di Napoli - bisettimanale - al quale, però, si deve aggiungere l'aggiornamento dell'Asl Napoli 1 ... Leggi su napolitoday

Dal primo giugno in Sicilia sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati, per una percentuale di positivi al coronavirus pari al 3,98%. Lo rendono noto fonti del ministero dell'Interno, pr ...Notizie del 29 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 37 (-2) i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva REGIONE – Sabato 29 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale ...