Coronavirus Argentina, grave situazione: allungato il lockdown (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus Argentina, la situazione nel paese sudamericano si aggrava. Ieri record di contagi e lockdown esteso di un mese Coronavirus Argentina, si aggrava il bilancio nel paese sudamericano con il numero dei contagi che cresce ancora. Ieri record con quasi dodicimila contagi (11717 per a precisione): mai un numero così alto registrato in ventiquattro ore. Alla luce di questa situazione sempre più pericolosa, il governo ha preso un’importante decisione e ha esteso il lockdown fino al 20 settembre. Il presidente Alberto Fernandez si è rivolto a tutti i cittadini, invitandoli alla responsabilità personale perché ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Argentina Coronavirus: Argentina,lockdown esteso fino al 20 settembre Tiscali Notizie Coronavirus: Argentina,lockdown esteso fino al 20 settembre

BUENOS AIRES, 28 AGO - Nel giorno in cui è stato registrato il record dei contagi da coronavirus in 24 ore (11.717), l'Argentina ha annunciato una nuova estensione dell'isolamento sociale in tutto il ...

BUENOS AIRES, 28 AGO - Nel giorno in cui è stato registrato il record dei contagi da coronavirus in 24 ore (11.717), l'Argentina ha annunciato una nuova estensione dell'isolamento sociale in tutto il ...