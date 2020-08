Coronavirus, altri undici contagiati in area flegrea (Di sabato 29 agosto 2020) Continua a salire la curva dei contagi nell’area flegrea: undici nelle ultime 24 ore tra Pozzuoli e Bacoli. Nel capoluogo flegreo come ha informato il sindaco, Vincenzo Figliolia, sono stati registrati nove casi di positivita’ di cui quattro provenienti dall’estero. Gia’ avviato il link epidemiologico per ricostruire i contatti. A Bacoli, dopo oltre un mese di stasi, si registrano i primi due casi di positivita’ per rientro dall’estero. Entrambi sono a casa in isolamento domiciliare, monitorati dall’Asl Napoli 2 Nord e dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione. A Pozzuoli dall’inizio della pandemia sono 132 i casi positivi al Covid-19 verificatisi, 19 solo negli ultimi quattro giorni, di questi 32 sono in cura, 87 sono guariti e 13 sono i deceduti. Bacoli, invece, era comune Covid free dal 25 ... Leggi su ildenaro

