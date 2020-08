Coronavirus: altri 1.444 casi e un morto in Italia, sfiorati i 100mila tamponi (Di sabato 29 agosto 2020) Calano lievemente i contagi da Coronavirus in Italia : i nuovi casi da ieri sono 1.444 , contro i 1.462 di venerdì. I dati diffusi dal ministero della Salute registrano una sola vittima , per un ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.444 contagi e una vittima - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi al Billionaire e in altri locali vip, indaga la procura #ANSA - RaiNews : #Coronavirus in #Sardegna: contagi al Billionaire e altri locali: indaga la Procura - PerugiaViVa : RT @LaNotiziaQuoti: Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono registrati 12 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 2.088 tamponi eseguiti, con i… - LaNotiziaQuoti : Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono registrati 12 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 2.088 tamponi eseguiti, c… -