Coronavirus alla Quarenghi: il ritorno del contagio nelle RSA milanesi (Di sabato 29 agosto 2020) Ci sono 21 ospiti e tre sanitari contagiati dal Coronavirus Sars-CoV-2 nella Residenza Sanitaria Assistenziale Quarenghi di Milano. Tra gli anziani, 10 (di cui nove asintomatici) sono stati trasferiti in ospedale, mentre altri 11 che non presentano sintomi sono in isolamento all’interno della residenza in attesa della “disponibilità dei posti letto da parte degli ospedali”, come ha spiegato Alberto Meneghini, direttore d’area di Coopselios, che ha in gestione la struttura. Si attendono ancora i risultati del tampone di 24 anziani e di 77 operatori. Quello nella struttura di via Quarenghi potrebbe non essere il solo focolaio in Rsa della città: “negli ultimi 7-10 giorni sono diversi gli anziani, positivi al SarsCov2, mandati all’ospedale Sacco di Milano, a maggior parte dei quali ... Leggi su nextquotidiano

