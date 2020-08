Coronavirus a Fiumicino: 13 le persone positive. Montino: ‘Evitare che i numeri aumentino e che si verifichino focolai’ (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus a Fiumicino, secondo i dati aggiornati dell’Asl Roma 3 attualmente si registrano 13 casi in città. ‘Il numero delle persone positive tra i residenti in città è, attualmente, pari a 13, mentre sono 9 le persone in sorveglianza attiva’– queste le parole del sindaco Esterino Montino che aggiunge: ‘numeri stabili, rispetto all’ultimo aggiornamento ma è fondamentale che ognuno faccia quello che è nelle proprie possibilità per evitare che questi numeri aumentino e che si verifichino dei focolai. L’amministrazione è costretta a prendere decisioni anche impopolari. Le cittadine e i cittadini devono rispettare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

