Coronavirus 29 agosto: 100mila tamponi e un solo morto (Di sabato 29 agosto 2020) Quasi 100mila tamponi nelle ultime 24 ore e un solo morto: i dati del Coronavirus di oggi 29 agosto in Italia. Ancora una volta, per il terzo giorno consecutivo, si registra un record di tamponi effettuati in Italia: sono quasi 100mila, esattamente 99.108, che portano a un totale di 8,5 milioni di tamponi effettuati finora. … Leggi su viagginews

