Coronavirus, 18 ricoverati agli Infettivi di Sassari. Il medico: "Gli idioti sottovalutano, noi richiamati dalle ferie per l'emergenza" (Di sabato 29 agosto 2020) Nel reparto sassarese arrivano anche i casi più gravi dei focolai della Costa Smeralda. Il post dell'infettivologo: "Molti hanno pensato che fosse finito, ma la realtà è un'altra" Leggi su repubblica

you_trend : ?? #Coronavirus, 28 agosto 2020 • Attualmente positivi: 23.035 • Deceduti: 35.472 (+9, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 2… - regionetoscana : #covid19 Dati Toscana, #24agosto ?? 44 nuovi casi ?? 3.059 tamponi eseguiti ?? 44 ricoverati (+2 da ieri) ?? 5 in t… - aranciaverde : RT @lucarango88: ?? Dati #Covid_19 #Veneto #29agosto Casi positivi +151 (+16) Totale Positivi 22.755 (+0,67%) Dato Tamponi non disp. Isola… - lucarango88 : ?? Dati #Covid_19 #Veneto #29agosto Casi positivi +151 (+16) Totale Positivi 22.755 (+0,67%) Dato Tamponi non disp.… - LavoroLazio_com : Coronavirus, Spallanzani: 73 pazienti ricoverati, 49 positivi al tampone, 5 in terapia intensiva L’INMI Spallanzani… -