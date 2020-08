Control: l'espansione AWE conferma Alan Wake 2? (Di sabato 29 agosto 2020) Con l'arrivo di Control, i ragazzi di Remedy Entertainment hanno cementificato un concetto che li accompagnerà da qui in avanti: il Remedy-verse. Tutti i giochi creati da Remedy saranno ambientati nello stesso universo e condivideranno elementi di lore e perfino alcuni personaggi.Questa idea è ciò che si trova alla base dell'ultima espansione di Control, AWE, letteralmente un cross-over con un altro titolo Remedy, Alan Wake. Il gioco in questione, nonostante non sia stato un campione di vendite, è sempre stato molto amato dai videogiocatori, tant'è che un sequel era perennemente in cima alle richieste dei fan. Remedy ha cercato di calmare le richieste inserendo richiami ed easter egg in ogni titolo sviluppato successivamente, come Quantum Break e, per l'appunto, ... Leggi su eurogamer

