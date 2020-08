Controesodo: sabato da bollino rosso, code sulla rete autostradale, sulla a1 e sulla A12 (Di sabato 29 agosto 2020) Le condizioni meteo avverse delle ultime ore in alcune regioni del nord, hanno determinato la chiusura temporanea di alcuni tratti di strada , in particolare in Lombardia e in Piemonte Leggi su firenzepost

FirenzePost : Controesodo: sabato da bollino rosso, code sulla rete autostradale, sulla a1 e sulla A12 - GHERARDIMAURO1 : RT @Tg1Raiofficial: Maltempo e rientri dalle vacanze. In Lombardia è atteso un peggioramento mentre sulle strade sono le ore del controeso… - Tg1Raiofficial : Maltempo e rientri dalle vacanze. In Lombardia è atteso un peggioramento mentre sulle strade sono le ore del contr… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Controesodo, ultimo rientro dell'estate: bollino rosso sabato e domenica #traffico - EstebBeltramino : Controesodo: ultimo rientro, bollino rosso sabato e domenica #motori -