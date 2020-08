Contagi stabili in Italia (1444). In Campania 188 nuovi casi (80 per rientri dalle vacanze) (Di sabato 29 agosto 2020) Nel bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia, l’Unità di Crisi della Regione Campania conta altri 188 positivi in 24 ore (su 4.359 tamponi effettuati). 80 sono riconducibili a casi di rientri dalle vacanze (51 dalla Sardegna e 29 da Paesi esteri). In Italia sono 1.444 i nuovi Contagi (contro i 1462 di ieri) e un solo morto (in Veneto). Oggi si contano 5 ricoveri in più in terapia intensiva e un altissimo numero di guariti: + 1.322. Anche oggi in nessuna regione si sono registrati zero nuovi casi di positività. Al primo posto per Contagi c’è sempre la Lombardia (289 casi), seguita dalla Campania e dal Lazio (171). In ... Leggi su ilnapolista

