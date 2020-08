Contagi da Covid-19: la Campania seconda in Italia, ma i giovani continuano a trasgredire (Di sabato 29 agosto 2020) Covid-19: 180 nuovi casi, De Luca parla di Scuola e della 'prostatite ai polmoni' di Briatore, poi sfida il politico 'scambiato per un venditore di cocco' 28 agosto 2020 Dati allarmanti, in Campania, ... Leggi su salernotoday

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: maggioranza contagi arriva da territorio nazionale - Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario sulla Francia che si prepara al peggio sul Covid - fattoquotidiano : Peres e Kluivert positivi al Covid: salgono a quattro i contagi nella Roma. Un caso anche nel Parma - EmyRoyaleagle : RT @markorusso69: Ma qualcuno davvero crede che tutto ad un tratto in un solo giorno in francia ci siano stati 7.000 contagi? Ammettendo ch… - Gaebaldi : In 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati almeno 46.156 nuovi casi di Covid-19. E' quanto emerge dai dati dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid La curva dei contagi cresce ma i morti diminuiscono. Ecco perché Il Sole 24 ORE Canelli, smentite le voci su nuovi positivi al Covid

A Canelli non ci sono nuovi contagi da Covid-19. La conferma arriva dal sindaco Paolo Lanzavecchia con un comunicato che smentisce le voci di nuovi positivi al coronavirus in città. La notizia si era ...

Covid-19, la Francia non esclude nuovo lockdown

Continua l'aumento di nuovi contagi in Francia, ieri oltre 7 mila, con il presidente Macron che torna a evocare un nuovo lockdown. "Non lo escludo totalmente, noi però faremo di tutto per impedirlo", ...

A Canelli non ci sono nuovi contagi da Covid-19. La conferma arriva dal sindaco Paolo Lanzavecchia con un comunicato che smentisce le voci di nuovi positivi al coronavirus in città. La notizia si era ...Continua l'aumento di nuovi contagi in Francia, ieri oltre 7 mila, con il presidente Macron che torna a evocare un nuovo lockdown. "Non lo escludo totalmente, noi però faremo di tutto per impedirlo", ...