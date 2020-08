Consigliere regionale aggredito a Napoli: Borrelli pestato fuori dall’ospedale San Giovanni Bosco (Di sabato 29 agosto 2020) Consigliere regionale aggredito a Napoli: Borrelli pestato fuori dall’ospedale San Giovanni Bosco Il Consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito questa mattina davanti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Borrelli, esponente dei Verdi, si trovava li per documentare, assieme ad alcuni altri attivisti, il fatto che un parcheggio dell’ospedale San Giovanni in Bosco fosse stato liberato dai parcheggiatori abusivi grazie all’azione, appunto, del gruppo dei Verdi. L’aggressione è ... Leggi su tpi

“Diffamazione”: direi che non vi è altro termine per qualificare le gratuite ed ingiustificate offese mosse nei confronti della sottoscritta da parte del Sig. Luigi Caputo, quale rappresentante del Pa ...Tre persone sono state fermate dalla polizia per l'aggressione al consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli avvenuta fuori dall'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L'esponente dei Ver ...