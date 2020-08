Confindustria, Bonomi: “Vogliamo contratti rivoluzionari” (Di sabato 29 agosto 2020) Confindustria, Bonomi scrive ai presidenti del sistema di rappresentanza degli industriali: “Vogliamo contratti rivoluzionari” Il numero uno di Confindustria Bonomi si rivolge ai presidenti del sistema di rappresentanza degli industriali con una lettera riportata in parte dall’Ansa. Bonomi ai presidenti del sistema di rappresentanza degli industriali: “Vogliamo contratti rivoluzionari” “All’accusa che i leader sindacali hanno rivolto a Confindustria di non volere i contratti abbiamo risposto con chiarezza che Confindustria i contratti li vuole sottoscrivere e rinnovare. Solo che li vogliamo ‘rivoluzionari‘”, recita la lettera scritta ... Leggi su newsmondo

