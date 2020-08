Conferenza stampa Lazzari: «In Champions non vogliamo fare la comparsa» (Di sabato 29 agosto 2020) L’esterno della Lazio ha parlato dopo l’amichevole contro la Triestina Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa al termina dell’amichevole contro la Triestina terminata 2-2 con le reti di Acerbi e Parolo. GRANDE ANNATA – «La scorsa stagione è stata incredibile, dall’inizio alla fine. Siamo riusciti a portare a casa la Supercoppa contro la Juventus e abbiamo lottato quasi tutto il campionato per lo scudetto, conquistando la qualificazione in Champions League dopo 13 anni. Ci sono state solo cose positive, nessuna recriminazione». Champions LEAGUE – «Il mio primo anno in una grande squadra mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto, soprattutto in quello della mentalità. ... Leggi su calcionews24

Capezzone : +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No confer… - sscnapoli : ?? Domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - sscnapoli : Tutto pronto al Palasport di Castel di Sangro. Domani alle 15 conferenza stampa con @ADeLaurentiis, Gattuso, Caruso… - Lajibolala2323 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? Storie Instagram di Louis Vuitton - I @BTS_twt con la collezione autunno-inverno 2020 alla conferenza stampa per 'Dy… - Fedt90615696 : RT @RRobitt2011: La conferenza stampa di Fauci -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Cantiere Lagonegro: Conferenza stampa di presentazione della lista e del programma elettorale ivl24 Conferenza stampa Lazzari: «In Champions non vogliamo fare la comparsa»

Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termina dell’amichevole contro la Triestina terminata 2-2 con le reti di Acerbi e Parolo. GRANDE ANNATA – «La scorsa stag ...

Giappone, Abe Shinzo ha lasciato: chi sarà il suo successore?

Venerdì, in una mesta conferenza stampa, il premier giapponese Abe Shinzo ha annunciato le dimissioni: una colite ulcerosa che lo tormenta da anni, acutizzata da un anno pieno di stress, lo ha spinto ...

Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termina dell’amichevole contro la Triestina terminata 2-2 con le reti di Acerbi e Parolo. GRANDE ANNATA – «La scorsa stag ...Venerdì, in una mesta conferenza stampa, il premier giapponese Abe Shinzo ha annunciato le dimissioni: una colite ulcerosa che lo tormenta da anni, acutizzata da un anno pieno di stress, lo ha spinto ...