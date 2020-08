Como: elicottero Gdf sorvola campi, sequestrate 20 chili di piante marijuana (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - sequestrate 16 piante di marijuana per un peso di 20 chili. Durante diversi voli di ricognizione sul territorio comasco, da parte dei militari della Sezione aerea della Guardia di finanza di Venegono (Varese), finalizzati all'individuazione di piantagioni di marijuana nascoste all'interno di coltivazioni di cereali, i militari delle compagnie di Como ed Olgiate Comasco, con l'ausilio dell'elicottero HH412C-Volpe 215, hanno sequestrato 16 piante di canapa indiana - alte in media un metro e mezzo - del peso complessivo di 20 chili circa. Le piante si trovavano in un'area coltivata a granoturco. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del reato. Leggi su liberoquotidiano

erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Bellagio, cade per 15 metri nella scarpata Giardiniere soccorso con l’elicottero… - MontagneLago : Esperienza unica??! Volo in elicottero per ammirare le Montagne Lago di Como dall'alto???. WOW! Ti piacerebbe provar… -

Ultime Notizie dalla rete : Como elicottero Tragedia in Valmalenco: frana travolge un'auto, elicottero da Como per i primi soccorsi CiaoComo Bambina dispersa nel lago di Como | ricerche in corso | c’è pessimismo

Vanno avanti le ricerche della bambina dispersa nel lago di Como ad Abbadia Lariana. La madre racconta il dramma in cui l’ha persa di vista. Proseguono le ricerche della bambina dispersa nel lago di C ...

Abbadia, senza esito le ricerche della bambina di 12 anni dispersa nel lago di Como

Non è stato ancora ritrovato il corpo della bambina di 12 anni dispersa dal pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche per tutta la notte senza pe ...

Vanno avanti le ricerche della bambina dispersa nel lago di Como ad Abbadia Lariana. La madre racconta il dramma in cui l’ha persa di vista. Proseguono le ricerche della bambina dispersa nel lago di C ...Non è stato ancora ritrovato il corpo della bambina di 12 anni dispersa dal pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche per tutta la notte senza pe ...