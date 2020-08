Comincia il Tour de France, chissà se finisce (Di sabato 29 agosto 2020) Sino ai primi anni Cinquanta del Novecento alla Crique de la Causière, qualche centinaio di metri quadri di rocce e insenature che costituiscono il punto più a sud della penisola di Cap-Ferrat, esistevano degli uomini che, ascoltando lo sciabordio delle onde che si frangevano sugli scogli, riuscivan Leggi su ilfoglio

fabio200908 : domani comincia il Tour de France, lo apprendo adesso da Dazn, il Giro di Italia lo fanno o lo hanno già fatto? E' tutto così assurdo - ManuelCristofo1 : Domani comincia la Vue.....ah no aspetta, è il Tour ! ?? Qualche anno fa sarei stato entusiasta anche in un periodo… - mi_carpani : RT @SpazioCiclismo: Il Tour de France comincia con una tappa non banale, che presenta subito qualche insidia #TDF2020 Ruote veloci favorit… - SpazioCiclismo : Il Tour de France comincia con una tappa non banale, che presenta subito qualche insidia #TDF2020 Ruote veloci fav… - diego_pulpit : RT @ciclismoliquido: Comincia un nuovo Tour de France e ricomincia il nostro podcast dedicato alla Grande Boucle e all'amour. Protagonisti… -