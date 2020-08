Come l’Europa centrale e i Balcani si preparano al ritorno a scuola (Di sabato 29 agosto 2020) Ripreso da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e pubblicato originariamente da Balkan Insight I paesi dell’Europa centrale e sudorientale si stanno preparando per il nuovo anno scolastico mentre sono alle prese con un picco di infezioni da coronavirus, e se alcuni dicono di essere (quasi) pronti, altri non hanno ancora deciso quale modalità di insegnamento impiegare e aspettano il parere degli epidemiologi. Le opzioni comprendono lezioni più brevi, classi meno numerose, alternanza di lezioni in presenza e online o combinazioni di queste e altre soluzioni. Balcani occidentali ancora indecisi La Serbia non ha ancora deciso la modalità di insegnamento per il prossimo anno scolastico: il governo e il suo staff di crisi stanno valutando diversi modelli proposti dal ministero dell’Istruzione, ha ... Leggi su linkiesta

