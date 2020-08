Claudia Ruggeri, lato b da urlo: lo scatto hot infiamma il web (Di sabato 29 agosto 2020) Claudia Ruggeri, la statuaria trentaseienne romana, lascia a bocca aperta i propri Follower, con uno scatto memorabile. Ancora una volta, il suo lato b fa da protagonista Claudia (Instagram screenshot)Se l’estate sta finendo, come diceva una vecchia canzone, a far tornare alta la temperatura per gli italiani, ci pensa la bellissima Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un altro. La bellezza tutta romana, non è nuova a scatti non esagerati, ma allo stesso tempo bollenti, pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram. La bella Miss, lascia ammirare ai suoi fan il perfetto fondo schiena, di cui già in passato abbiamo potuto ammirare la bellezza, sempre tramite social. Claudia ... Leggi su chenews

horny_for_celeb : RT @dea_channel: la divina Miss Claudia Ruggeri ???????????? - curvanord967 : RT @dea_channel: la divina Miss Claudia Ruggeri ???????????? - zazoomblog : Claudia Ruggeri in intimo la Bonas di Avanti un altro oltre i confini della realtà: lo slip diventa un perizoma il… - dea_channel : la divina Miss Claudia Ruggeri ???????????? - lakers751 : Claudia Ruggeri in vacanza a Capalbio -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti a piedi nudi sullo sgabello, in bikini: Lato A vertiginoso LiberoQuotidiano.it Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano, lo scatto in intimo è ‘bollente’

Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano nello scatto in intimo condiviso sul suo profilo. Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano nello scatto in intimo (Instagra ...

La Miss Claudia di "Avanti un altro" sfoggia un fisico mozzafiato al mare

Fisico esplosivo e bikini rosso che accarezza le sue forme da pin-up. Claudia Ruggeri, la Miss Claudia del programma di Canale 5 "Avanti un Altro", dispensa fascino a Capalbio. una delle tappe delle s ...

Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano nello scatto in intimo condiviso sul suo profilo. Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano nello scatto in intimo (Instagra ...Fisico esplosivo e bikini rosso che accarezza le sue forme da pin-up. Claudia Ruggeri, la Miss Claudia del programma di Canale 5 "Avanti un Altro", dispensa fascino a Capalbio. una delle tappe delle s ...