Cinquant’anni di violenze in casa: anziana denuncia il marito (Di sabato 29 agosto 2020) Un’anziana donna ha denunciato suo marito dopo aver subito violenze in casa per ben 50 anni.“Se voglio ti ammazzo”: è stata questa l’ultima minaccia, spesso ripetuta dall’uomo, che ha spinto la donna a chiedere aiuto. Una donna di 80 anni ha deciso di denunciare il marito, anch’esso di 80 anni, rivelando di aver patito 50 … L'articolo Cinquant’anni di violenze in casa: anziana denuncia il marito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

