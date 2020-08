Cinema, Paestum fa da sfondo alle scene post-apocalittiche di “Last Words” (Di sabato 29 agosto 2020) Sarà presentato in anteprima assoluta al pubblico il 31 agosto in piazza Maggiore a Bologna dal direttore del Festival di Cannes, Thierry Fremaux, il primo film del ‘mancato’ – causa emergenza coronavirus – Festival 2020, l’unico italiano selezionato e candidato alla Palma d’Oro, ‘Last Words’ di Jonathan Nossiter, alla presenza del regista, degli interpreti Stellan Skarsgaard, Kalipha Touray, e di Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, artefice della serata. Il film, titolo di chiusura della 34/a edizione del Festival ‘Il Cinema Ritrovato’, immagina profeticamente la fine dell’umanità quando nel 2086, all’indomani delle grandi alluvioni, il pianeta che conosciamo non esiste più e l’ultimo uomo sulla terra scopre una cosa mai vista prima, il Cinema, ... Leggi su ildenaro

