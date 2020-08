Ciclismo, Tour de France 2020: ordine di arrivo e classifica prima tappa, vince Kristoff (Di sabato 29 agosto 2020) Kristoff vince la prima tappa del Tour de France 2020 e si prende la prima maglia gialla. La tappa Nizza-Nizza ha visto dunque il trionfo del norvegese, che ha tagliato il traguardo davanti a Pedersen e Bol. prima tappa iniziata con la fuga del terzetto composto da Schar, Gautier e Grellier. Al km 98 i tre di testa sono stati ripresi dal gruppo inseguitore, che da quel momento ha proseguito in modo compatto. La tappa è stata infatti caratterizzata da innumerevoli cadute, che hanno coinvolto anche alcuni protagonisti annunciati, tra cui Sam Bennet e Caleb Ewan. Proprio per questo, i corridori hanno rispettato una sorta di patto, procedendo a velocità moderata e ... Leggi su sportface

