Ciclismo, Tour de France 2020, Kristoff: “Orgoglioso di poter vestire la maglia gialla” (Di sabato 29 agosto 2020) “Sono orgoglioso di quello che ho fatto, dopo il gran lavoro della mia squadra nell’ultimo chilometro mi sono ritrovato da solo. Sono felicissimo di poter vestire la maglia gialla domani“. Lo ha detto Alexander Kristoff al termine della tappa inaugurale del Tour de France 2020 che ha visto il velocista norvegese trionfare a Nizza in volata, conquistando anche la prima maglia gialla di questa Grande Boucle. “Non ero in perfette condizioni, sono caduto agli Europei. Arrivavo qui senza risultati – ricorda il corridore della UAE-Emirates al traguardo – logicamente non ero molto considerato per la vittoria“. Leggi su sportface

