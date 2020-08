Ciclismo, prima tappa Tour de France 2020: caduta nel gruppo, coinvolto Amador (Di sabato 29 agosto 2020) prima tappa del Tour de France 2020 costellata di cadute. A circa 68km all’arrivo sono numerosi i corridori costretti a fermarsi per una caduta nel gruppo. Seconda caduta per gli sfortunati Amador e Alaphilippe. Coinvolti anche Nieve e De la Cruz. La pioggia sta veramente complicando questa prima tappa, caratterizzata finora da diverse cadute. Leggi su sportface

sportface2016 : #ciclismo Prima tappa di #TourdeFrance costellata di cadute: coinvolto il gruppo, seconda caduta per #Amador e… - WorldUci : Prima tappa per ora caratterizzata da molte cadute. La pioggia sta rendendo viscido l'asfalto. #ciclismo #ciclismoworldtour #TDF2020 - manumagicaemi : Sivakov che, per non saper né leggere né scrivere, decide di cadere prima a destra e poi a sinistra... #TDF2020 #ciclismo #cycling - 22Idamal : Oggi é un grande giorno... Inizia la prima tappa del #TourdeFrance... Finalmente un po' di ciclismo... Mi era manca… - sportface2016 : #ciclismo Prima tappa #TourdeFrance: caduta per Julian #Alanphilippe della #deceuninckquickstep -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo prima Mondiali di ciclismo, buona la prima: lunedì il sopralluogo a Varese. Oldani: «I delegati Uci sono rimasti colpiti, è andata molto bene» VareseNoi.it Valerio Conti vince la 73esima edizione del Trofeo Matteotti

Il 27enne ciclista laziale Valerio Conti è tornato oggi a riassaporare il gusto della vista a distanza di circa quattro anni dall’ultima volta: il portacolori della UAE Team Emirates, che nelle prime ...

L'antidoping indaga su Evenepoel: cosa c'era in tasca dopo la caduta?

E’ bufera intorno a Remco Evenepoel, il ragazzo prodigio del ciclismo che è rimasto vittima di una caduta durante l’ultima edizione de Il Lombardia, che si è disputato lo scorso 15 agosto. Si trattava ...

Il 27enne ciclista laziale Valerio Conti è tornato oggi a riassaporare il gusto della vista a distanza di circa quattro anni dall’ultima volta: il portacolori della UAE Team Emirates, che nelle prime ...E’ bufera intorno a Remco Evenepoel, il ragazzo prodigio del ciclismo che è rimasto vittima di una caduta durante l’ultima edizione de Il Lombardia, che si è disputato lo scorso 15 agosto. Si trattava ...