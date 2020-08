Ciclismo, oggetto in tasca di Evenpoel al Lombardia: l’Uci apre un’inchiesta (Di sabato 29 agosto 2020) L’Uci ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’oggetto misterioso che Remco Evenpoel aveva in tasca ne “Il Lombardia” dello scorso 15 agosto. Infatti, quando è stato pubblicato il video della caduta del 20enne belga, molti hanno notato che Davide Bramati, direttore sportivo della Deceuninck Quick-Step, ha estratto un oggetto di colore bianco dalla tasca del ciclista per infilarlo frettolosamente nella sua durante le prime operazioni di soccorso. Un gesto che non è passato inosservato, alimentando ipotesi di ogni tipo e spingendo l’Unione Internazionale Ciclistica a richiedere formalmente alla Cadf (Cycling Anti-Doping Foundation) di fare luce su quanto successo. “Vorremmo chiarire che siamo stati contattati dalla Cadf ... Leggi su sportface

