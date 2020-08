Ciclismo: inchiesta Uci sul video sospetto dopo la caduta di Evenepoel al Lombardia (Di sabato 29 agosto 2020) Dalla tasca della maglietta del corridore belga, precipitato in una scarpata, il ds Bramati aveva tolto in tutta fretta un misterioso oggetto Leggi su lastampa

