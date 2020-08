Ciclismo: al via in Francia in ritardo il 107° Tour De France (Di sabato 29 agosto 2020) Il Tour De France scatterà in ritardo a causa dell’epidemia del Coronavirus. La conclusione è stata decretata per il 20 Settembre Questa volta la grande sfida in giallo non scatterà a poche settimane dall’inizio dell’estate e non si concluderà nel bel mezzo della stagione più calda, come avviene di solito. Il Tour De France scatta in ritardo, quest’anno, a causa delle normali precauzioni prese per l’epidemia del Coronavirus. Il 107esimo appuntamento Francese, la gara a tappe più importante della stagione ciclistica, sarebbe dovuta andare in scena fra il 27 Giugno e il 19 Luglio. Invece, la manifestazione ha preso il via oggi, e si concluderà il prossimo 20 Settembre. Inizialmente, il ... Leggi su zon

Via al Tour de France dell'era Covid: corsa blindata, duello Bernal-Roglic

Il Tour de France parte e sfida la grande paura. Oggi si apre il sipario sulla 107^ edizione della Grande Boucle, la corsa ciclistica più importante della stagione, slittata a fine agosto a causa dell ...

