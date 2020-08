Ciaschini: "Gattuso in Champions ha dato dimostrazioni! Ancelotti? Non lascia eredità..." (Di sabato 29 agosto 2020) Nella trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti: "Gattuso pronto? Mi aspettavo che Rino diventasse allenatore, a 42 anni è un allenatore che col ... Leggi su tuttonapoli

Nella trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti: "Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare, Gattuso è l'allenat ...

IL MATTINO - Napoli, Reguilon sostituirà Ghoulam? Il Real vuole Fabian, ADL ha già deciso

Quindi ecco Reguilon che il Napoli vuole solo in prestito. Il Real Madrid ha chiesto per la prossima estate una corsia preferenziale per Fabian Ruiz (a settembre inizia la trattativa per il rinnovo) m ...

