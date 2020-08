"Ci vuole Formigoni per difende la democrazia". Feltri, l'assalto segreto da Roma (Di sabato 29 agosto 2020) Anche se non è più una sorpresa da oltre tre secoli, quando vide la luce La Scienza Nuova di Giambattista Vico, mi lascia sempre stupefatto come tutto ritorni, in particolare in politica, senza che nessuno ricavi mai qualcosa dall'esperienza precedente: ciechi, sordi, smemorati, tracotanti e fiduciosi di ribaltare quel che non può essere ribaltato, ignoranti nella convinzione di portare "qualcosa di nuovo", peggio ancora, "rivoluzionario". Nessuno in politica inventa qualcosa, i più bravi rileggono meglio, adattano al contesto, interpretano i tempi, fanno piccoli passi avanti. Tutto è conseguenza e niente accade che non sia maturo per accadere. A due millenni e mezzo dall'invenzione della democrazia, "qualcosa di nuovo", ma dài. Per questo sorrido, confesso amaramente, sfogliando per la seconda volta a distanza di otto anni ... Leggi su liberoquotidiano

