‘Ci sarà tempo’, il cortometraggio del filmmaker romano Simone Ciancotti Petrucci presentato al Festival Filoteo Alberini 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Il cortometraggio “Ci sarà tempo”, scritto e diretto dal ventinovenne filmmaker romano Simone Ciancotti Petrucci, prodotto da Simone Ciancotti Petrucci, Stefano Riccio e Lucia Rotondo per “Solo Voci – Produzione Indipendente”, con Romana Maggiora Vergano, Enrico Oetiker, Noemi Guglietta e Valerio Rosati, sarà presentato al Festival Filoteo Alberini 2020. L’appuntamento è a Orte, presso i Giardini adiacenti al Cinema Alberini, domenica 30 agosto alle ore 21:15. “Ci sarà tempo” racconta l’amore tra Giulia e David, studente americano arrivato a Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

