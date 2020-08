Chiusolo all’attacco di Martusciello: “Si sta esercitando a fare lo spaventapasseri politico” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Trovo davvero sconcertanti le parole dell’On. Martusciello, che, anziché fare proposte per la nostra realtà territoriale, si esercita a fare lo spaventapasseri politico. Intanto, il sindaco, secondo il recente sondaggio de “Il Sole 24 Ore”, è al 16esimo posto su 105 sindaci italiani, e al 60% di consensi dei nostri concittadini. Quanto alle questioni sanitarie, la nostra gente conosce quanto Mastella ha fatto, come guida istituzionale e come persona, regalando anche attrezzature sanitarie agli ospedali della città, pur di dare serenità alla nostra gente. In tutto questo tempo dove era Martusciello? Il sindaco, come sa bene il candidato Domenico Mauro, si è anche occupato della ... Leggi su anteprima24

