Chieri-Bergamo oggi in tv, volley Supercoppa 2020: orario e diretta streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Reale Mutua Fenera Chieri-Zanetti Bergamo sarà visibile oggi in tv: ecco orario e come vedere in diretta streaming il match valevole per il primo turno della Supercoppa femminile 2020 di volley. Sfida molto interessante tra due squadre che hanno terminato la stagione passata con lo stesso numero di vittorie (8), ma con tre punti di distacco: settima Chieri a 27 punti e ottava Bergamo a 24. L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto 2020 alle ore 18.30. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega volley Femminile. Inoltre, Sportface.it vi offrirà la ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE VOLLEY – Chieri-Bergamo Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #VOLLEY #Chieri-Bergamo… - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperCoppa femminile - Bergamo senza 3 straniere Turino: 'Siamo un gruppo ridotto ma stiamo lavorando ben… - iVolleymagazine : Pallavolo SuperCoppa femminile - Bergamo senza 3 straniere Turino: 'Siamo un gruppo ridotto ma stiamo lavorando ben… - Centotorri : #100torri Pallavolo femminile, il Chieri ’76 riparte dalla Supercoppa con la Zanetti Bergamo … - anaescamilla10 : RT @UYBAvolley: ?? #Supercoppa aperta agli addetti ai lavori, le modalità di richiesta accrediti ??? Martedì 1 settembre alle 18 contro la vi… -